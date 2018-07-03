В крупнейшем немецком супермаркете появились сервисы Alipay и Wechat Pay (ФОТО)

3 июля 2018 20:02 (UTC+04:00)

Компания Breuninger Германии заявила, что благодаря сотрудничеству с немецкой компанией Wirecard, специализирующейся на обслуживании электронных платежей, магазины компании начали принимать платежи через системы Alipay и Wechat Pay.

Как сообщает сайт «Хуаньцюван», это первый супермаркет в Германии, который одновременно ввел две китайские платежные системы.

Компания Breuninger была основана в 1881 году, она является одним из крупнейших универмагов в Европе. На сегодняшний день марке принадлежат 11 магазинов, в которых трудится более 5500 сотрудников.

В последние годы все больше китайцев предпочитают путешествовать за границу и заниматься шопингом. Breuninger набирает большую популярность среди азиатских потребителей, а внедрение Alipay и Wechat Pay является необходимым шагом для совершенствования опыта покупок туристов, как отметил генеральный директор Breuninger Хольгер Блэкер (Holger Blecker).

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Azernews Newspaper
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