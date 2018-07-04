Банк ВТБ готов финансировать азербайджанских экспортеров (ФОТО)

4 июля 2018 11:26 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Электронная торговая площадка Azexport и банк ВТБ (Азербайджан) в среду подписали меморандум о сотрудничестве.
Согласно договоренности, азербайджанские экспортёры получат новые возможности для финансирования экспорта в тех странах, где банк представлен.
Также в меморандуме оговорено проведение совместных мероприятий и конференций, организацию бизнес-миссий, обмен информацией в рамках возможностей портала Azexport, в том числе представление новых страховых, логистических и транспортных возможностей.
Меморандум подписали глава портала Azexport Заур Гардашев и председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.
(Автор: Гусейн Велиев)

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