Азербайджан и Пакистан расширяют экономическое сотрудничество (ФОТО)

4 июля 2018 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгово-промышленная палата Равалпинди (Пакистан) подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали исполняющий обязанности президента AZPROMO Юсиф Абдуллаев и президент Торгово-промышленной палаты Равалпинди Захид Лятиф Хан.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Пакистаном в январе-мае 2018 года составил 5,82 миллиона долларов, что на 38,6 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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