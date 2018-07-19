Duty Free объектам в Узбекистане будут выдавать бессрочные лицензии

19 июля 2018 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На портале Системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) Узбекистана выставлен на обсуждение проекта постановления Кабинета министров "Об утверждении положений о лицензировании деятельности склада временного хранения, свободного склада и магазина беспошлинной торговли (Duty Free)", передают "Новости Узбекистана".

Согласно документу, запланировано упрощение лицензирования деятельности свободных и таможенных складов, а также магазинов беспошлинной торговли в Узбекистане.

Предлагается утвердить новые положения о лицензировании этих организаций, разработанные Государственным таможенным комитетом.

Главное новшество заключается в том, что лицензии планируется выдавать без ограничения срока действия (сейчас лицензии выдаются на 5 лет) и посредством комплекса информационных систем «Лицензия».

В случае утверждения постановления, все организации, попадающие под его действие, до 1 января 2019 года должны будут пройти лицензирование по новым правилам.

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