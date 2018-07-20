Узбекский «Хамкорбанк» демонстрирует хорошую диверсификацию по секторам бизнеса: S&P

БАКУ /Trend/ - S&P Global Ratings 19 июля 2018 года присвоило узбекистанскому АКБ «Hamkorbank» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «В+/В». Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный». Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

По размеру активов (5,65 триллиона сумов, или 700 миллионов долларов, по состоянию на 1 мая 2018 года) АКБ «Hamkorbank» является крупнейшим частным банком Узбекистана и занимает 8-е место в стране. Банк обслуживает широкий круг клиентов – от физических лиц и частных предпринимателей до крупных корпораций; депозиты АКБ «Hamkorbank» составляют примерно 5,0 процента всех депозитов банковской системы, кредиты — около 2,8 процента всех займов банковского сектора страны.

Рейтинговое агентство отмечает, что банк занимает хорошие позиции в розничном секторе Узбекистана, а также в секторе микрокредитования и кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, которые являются традиционными сферами деятельности АКБ «Hamkorbank» с момента его основания в 1991 году. Банк имеет 40 отделений и 158 миниофисов, его бизнес хорошо диверсифицирован по регионам.

С точки зрения S&P, банк демонстрирует хорошую диверсификацию по сегментам бизнеса. В настоящее время около 47 процентов его кредитного портфеля составляют кредиты, выданные частным предпринимателям, фермерам, предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ); 34 процентов всех кредитов выдано крупным корпорациям, 19 процентов – физическим лицам. В рейтинговом агентстве полагают, что хорошая диверсификация бизнеса обеспечивает банку дополнительную гибкость в управлении рисками, затратами и доходами, в последние годы позволяя ему противостоять конкуренции со стороны более крупных финансовых организаций.

Вместе с тем, небольшой размер и рыночная доля АКБ «Hamkorbank» в сравнении с государственными банками могут оказать давление на банк в условиях растущей конкуренции, в частности в секторе розничного кредитования и кредитования предприятий МСБ. Рост кредитования банка на 25-30 процентов в ближайшие два-три года будет по-прежнему выше, чем в среднем по банковскому сектору, и особенно агрессивным он будет в розничном сегменте, где может достигнуть 40-50 процентов. Активный рост розничного кредитования может стать сложной задачей для менеджмента достигнуть установленных целей по росту, сохраняя при этом взвешенный подход к управлению рисками и адекватное качество активов.

Структура собственности банка в настоящее время, и в частности присутствие среди акционеров международных финансовых институтов, является фактором, поддерживающим относительно развитую систему корпоративного управления и достаточно высокий уровень финансовой прозрачности, которые, с нашей точки зрения, в среднем лучше, чем у других банков Узбекистана. Международная финансовая корпорация (IFC) является акционером банка с 2010 года, ее доля составляет 15,3 процентов. Голландский банк развития (FMO) — другой акционер (с 2014 года) с долей 15,3 процента. Обе финансовые организации играют важную роль в развитии банка и корпоративном управлении.

АКБ «Hamkorbank» имеет достаточные запасы капитала, что отражено в коэффициенте капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital ratio – RAC). Это позволяет банку абсорбировать потенциальные убытки и поддерживать дальнейший рост бизнеса. По состоянию на конец 2017 года коэффициент RAC составил почти 7,4 процента, и, по прогнозам, он останется выше 7,0 процента в ближайшие 12-18 месяцев благодаря хорошей способности банка генерировать капитал за счет прибыли.

Чистая процентная маржа АКБ «Hamkorbank» снизится с 10,6 процента в 2017 году до 9,50-9,75 процента вследствие предполагаемого увеличения расходов на фондирование и растущей конкуренции в секторе розничного кредитования и кредитования предприятий МСБ. Вновь созданные резервы по кредитам вырастут в 2018 году примерно до 0,8 процента кредитного портфеля в результате негативного влияния стандарта МСФО 9. Рост операционных расходов увеличится до 22-25 процентов по сравнению с 18 процентами в прошлом году вследствие продолжающегося влияния инфляции в 2017-2018 годах. Несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи и более значительный рост операционных расходов, коэффициент рентабельности собственного капитала банка (ROAE) останется в диапазоне 25-27 процентов в ближайшие два года.

Хорошее качество активов, низкий уровень потерь по кредитам на протяжении бизнес-цикла, относительно низкая концентрация портфеля на отдельных контрагентах и невысокая доля кредитования в иностранной валюте поддерживают оценку позиции АКБ «Hamkorbank» по риску как «адекватной». Несмотря на агрессивные темпы роста в прошлом, АКБ «Hamkorbank» демонстрирует хорошее качество активов, поддерживая более низкий уровень проблемных активов и потерь по кредитам, чем сопоставимые банки региона.

В конце 2017 года доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, составляла около 0,5 процента совокупных кредитов, в то время как уровень вновь созданных резервов на возможные потери по кредитам был существенно ниже 1,0 процента. Банк демонстрирует хорошее качество активов во всех направлениях бизнеса, при этом особенно низкий уровень неплатежей отмечается в сегменте необеспеченного розничного кредитования и микрокредитования.

Хорошее качество активов банка отражает его взвешенную практику управления рисками, большой опыт в таких традиционных направлениях банковского бизнеса, как микрокредитование и кредитование предприятий МСБ, а также использование улучшенной скоринговой модели, разработанной при участии IFC и FMO. Хотя это и не является базовым сценарием, это не исключает вероятности того, что ожидаемый высокий рост в розничном сегменте может привести к ухудшению качества активов банка.

Показатели фондирования и ликвидности АКБ «Hamkorbank» соответствуют показателям крупных государственных банков Узбекистана, в связи с чем их оценка является нейтральным рейтинговым фактором. Основу фондирования банка составляют средства физических и юридических лиц (67 процентов совокупных обязательств банка в конце 2017 году). Оставшаяся часть фондирования приходится на проектное финансирование со стороны международных финансовых организаций. АКБ «Hamkorbank» привлекает средства для предоставления кредитов предприятиям МСБ и частным предпринимателям из разных секторов экономики. Эти обязательства носят главным образом долгосрочный характер, что увеличивает средний срок погашения обязательств.

Текущие счета составляют достаточно крупную долю базы депозитов АКБ «Hamkorbank»: 73 процента в конце 2017 года. Кроме того, база депозитов отличается достаточно высокой концентрацией на отдельных контрагентах: на долю 20 крупнейших вкладчиков приходится 55 процентов счетов клиентов. Несмотря на то, что такие показатели характерны и для других сопоставимых узбекистанских банков, потенциальная волатильность клиентских средств может оказать давление на показатели ликвидности АКБ «Hamkorbank». В конце 2017 года денежные средства и их эквиваленты покрывали 35 процентов обязательств банка, или 85 процентов текущих счетов клиентов.

Прогноз «Стабильный» по рейтингам АКБ «Hamkorbank» отражает мнение о том, что в ближайшие 12-18 месяцев банк будет поддерживать значительную рыночную долю в сегменте обслуживания предприятий МСБ и розничном сегменте в Узбекистане, а также устойчиво высокую прибыльность, хорошее качество активов и адекватные запасы капитала и ликвидности.

Негативное рейтинговое действие может быть предпринято в случае, если существенное ухудшение качества активов АКБ «Hamkorbank» приведет к более высоким потерям по кредитам, чем у сопоставимых банков, и обусловит давление на показатели прибыльности и капитализации. Кроме того, негативное рейтинговое действие возможно в случае перехода банка к более агрессивной практике кредитования и снижения стандартов андеррайтинга, что обусловит более низкие, чем ожидается, коэффициенты достаточности капитала (в частности, коэффициент RAC менее 7,0 процента).

Оценка кредитоспособности Республики Узбекистан ограничивает кредитные рейтинги АКБ «Hamkorbank». В связи с этим повышение рейтингов банка маловероятно в ближайшие 12-18 месяцев, если оценка кредитоспособности Республики Узбекистан не улучшится и банк не продемонстрирует способность противостоять конкурентному давлению и управлять растущим портфелем, поддерживая адекватное качество активов и капитализации.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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