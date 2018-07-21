Каков минерально-сырьевой потенциал полезных ископаемых Узбекистана?

БАКУ /Trend/ - Минерально-сырьевой потенциал полезных ископаемых Узбекистана оценивается в 5,7 триллиона долларов, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на первого заместителя председателя Государтсвенного комитета Узбекистана по геологии Азама Кадирходжаева.

По его словам, лишь более 1 триллиона долларов из них – это стоимость уже разведанных запасов и подготовленных месторождений. При этом территория Узбекистана изучена лишь на 20 процентов, и соответственно, существует огромный потенциал выявления новых месторождений.

"По запасам и ресурсам важнейших видов полезных ископаемых, таких как золото, уран, медь, калийные соли, фосфориты и каолин Узбекистан входит в десятку мировых лидеров. По производству же золота и урана республика занимает одну из лидирующих позиций. С учетом данных значительных богатств недр, имея соответствующую нормативно-правовую базу, отвечающую современным требованиям ведения бизнес-деятельности, соответственно, растет и количество выдаваемых лицензий недропользователям, которые, создавая свое производство, вносят значительный вклад в развитие Узбекистана. В результате, за последние годы, Госкомгеологии выдано более 1200 лицензий на право пользования участками недр", – отметил Кадирходжаев.

Напомним, что в последнее время интерес к геологоразведке в Узбекистане проявили российские, турецкие, китайские, южнокорейские, азербайджанские и британские компании.

Так, например, турецкая сторона проведет геологоразведку в двух регионах Узбекистана на перспективных площадях Хуроб, Айдым-Джетымтау и Сарытауском рудном поле, где будут искать золото и редкоземельные металлы.

Российская компания "Росгеоперспектива" займется геологоразведочными работами по поиску меди и золота на перспективных площадях Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области Узбекистана, а корейские инвесторы – освоением четырех месторождений золота и вольфрама.

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