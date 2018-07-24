120 китайских компаний вошли в список Fortune Global 500

24 июля 2018 21:20 (UTC+04:00)

Китай с 120 компаниями занял второе место в списке самых крупных компаний мира в рейтинге Fortune Global 500. В частности, три китайские компании вошли в первую пятерку рейтинга.

Количество китайских предприятий, попавших в престижный рейтинг, продолжает неуклонно расти. Их количество увеличилось на пять по сравнению с прошлым годом. Из числа этих компаний 111 предприятий из внутренних районов Китая и Сянгана.

В частности, впервые в список вошли 13 китайских компаний, в том числе три страховых компании. А компания Haier является единственной попавшей в список китайской компанией, которая производит бытовую технику.

Неизменным лидером в списке остается американский торговый гигант Wal-Mart. После него следуют китайские компания State Grid, Sinopec Group и China National Petroleum.

На сайте Fortune китайской версии отмечено, что количество китайских компаний, внесенных в список Fortune, уже очень близко к числу американских компаний (126), и далеко обогнало Японию (52) по этому показателю.

С 1995 года, когда рейтинг Fortune Global 500 одновременно начали охватывать промышленные предприятия и компании, занимающиеся предоставлением услуг, кроме Китая, нет ни одной страны с таким быстрорастущим числом компаний, попавших в данный список.

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