Узбекистанцам придётся делать втрое меньше покупок с Amazon, AliExpress

27 июля 2018 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в три раза сократили нормы беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые и курьерские отправления, сообщает "Подробно.uz".

Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по обеспечению контроля товаров, поступающих в Узбекистан в адрес физических лиц в международных почтовых и курьерских отправлениях".

Теперь узбекистанцы смогут ввозить товары для личного пользования, не подлежащие обложению таможенными платежами, через международные курьерские отправления в размере тысячи долларов в течение одного календарного квартала (трех месяцев).

Отметим, что ранее граждане Узбекистана могли получать в международных курьерских отправлениях товары на тысячу долларов в течении одного календарного месяца.

Новые изменения грозят существенным сокращением онлайн-покупок из-за границы, которые стали набирать огромную популярность у узбекистанцев. И это вполне объяснимо, так как сегодня на таких известных платформах, как Amazon и AliExpress можно приобрести одежду, бытовую технику или электронные устройства дешевле, чем в магазинах в Узбекистане.

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