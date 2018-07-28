Казахстанская компания совершит революцию в продаже билетов в Узбекистане

28 июля 2018 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крупный казахстанский билетный оператор «Тикетон» 27 июля 2018 года открыл свое представительство в Узбекистане, передают узбекские СМИ.

«Открытие ташкентского представительства является частью политики компании «Тикетон». Мы видим огромные перспективы данного региона, высоко оцениваем его потенциал и стремимся к повышению уровня культуры в нём за счет облегчения процесса покупки билетов на события, повышающие уровень развития населения» - отметила генеральный директор сервиса Ticketon.kz Виктория Торгунакова.

На представительство возложены функции онлайн продажи билетов на культурные и спортивные события, популяризации использования электронной системы по продаже как онлайн, так и офлайн билетов на все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, модернизации существующей билетно-кассовой системы культурных и спортивных объектов страны, выведения инфраструктуры билетного хозяйства на качественно новый уровень с высокой степенью прозрачности и информативности.

Директором представительства в Узбекистане назначена Нелли Каримова, ранее возглавлявшая информационную службу центра «Электронного правительства» Узбекистана.

«Возглавлять представительство «Тикетон» в нашей стране, для меня это не только большая ответственность, но и возможность реализовать мои знания и опыт на деле и тем самым, внести вклад в развитие информационных технологий в Узбекистане», – подчеркнула Каримова.

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