Компания Norm наградила победителей конкурса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Итоговое отчетное мероприятие конкурса Norm Sement, посвященного играм Чемпионата мира по футболу 2018, состоялось 23 июля 2018 года в отеле JW Marriott Absheron. По решению руководства компании Norm, всегда отличающейся своим вниманием и заботой о клиентах, мероприятие состоялось вечером с учетом графика работы победителей.

Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник.

Наряду с победителями на отчетное мероприятие были приглашены работники печатной прессы и телеканала İTV (Общественного телевидения), оказывавшие Norm Sement и участникам непосредственную поддержку в период проведения конкурса, длящегося месяц. Мероприятие открыл приветственной речью сотрудник компании, ответственный за связи с общественностью, затем участникам было продемонстрировано информационное видео о заводе Norm Sement и слово для поздравления было предоставлено генеральному директору компании Хеннингу Сассе. Назвавший победителей конкурса, относящегося к миру футбола, “победителями Чемпионата мира”, господин Сассе поздравил их и выразил им свои искренние пожелания.

31 участник, победивший на групповом этапе ЧМ, во время конкурса выиграли купон на покупку в спортивных магазинах на сумму 300 манатов, восемь победителей этапа 1/8 - купон для отдыха и здоровья на сумму 500 манатов, четыре победителя этапа 1/4 - купон на покупку в магазине электроники на сумму 800 манатов, два победителя игры ½ финала и один победитель игры за третье место - купон на путешествие на сумму 1000 манатов, а победитель игры финала - купон на путешествие на сумму 2000 манатов. Получатели подарков, врученных генеральным директором, в своих выступлениях выразили свою радость и благодарность.

На мероприятии слово также было предоставлено сотруднице İTV, ведущей программы “Bol Futbol” Севиндж Эминзаде. В своем выступлении ведущая выразила искреннюю благодарность компании Norm за этот уникальный проект и поздравила победителей.

Затем было сделано памятное фото с победителями и участники мероприятия были приглашены на чаепитие в сопровождении музыки.

Наряду с корпоративными клиентами розничные клиенты Norm Sement, отличающейся клиентоориетированной деятельностью, также всегда в центре внимания. Таким образом, компания продолжит проведение инновационных кампаний для пользователей социальных медиа и создаст для них возможность получать ценные подарки.

Завод Norm Sement с производственной мощностью пять тысяч тонн клинкера в сутки и два миллиона тонн цемента в год является крупнейшим цементным заводом на Южном Кавказе. В настоящее время на заводе Norm Sement производится цементная продукция четырех видов. Производимая продукция KLASS A марки CEM II/A-P 32,5R, KLASS B марки CEM II/B-L 32,5R, KLASS C500 марки CEM II/A-P 42,5 R и KLASS S марки CEM II / A-P 42.5N (сульфатостойкий портландцемент) выпускаются в продажу навалом и в мешках.

Продукция завода, отвечающая нормам высокого качества и требованиям самой передовой технологии, на международном уровне оценивается и сертифицируются со стороны структур, обладающих авторитетом в своей сфере деятельности. Научно-исследовательский институт Германии VDZ удостоил продукцию завода, в частности марки CEM II/A-P 32,5R, CEM II/B-L 32,5R, CEM II/A-P 42,5 R и CEM II / A-P 42.5N сертификата соответствия стандарту DIN EN 197-1:2011.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.