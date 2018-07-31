Японская компания может заняться развитием энергетического сектора Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В рамках визита японской делегации во главе с Мамору Секияма, председателем рабочей группы по внешней торговле, инвестициям и инфраструктуре Фонда «Шелковый Путь Япония-Узбекистан», советником корпорации Marubeni, 31 июля в Ташкенте состоялся узбекско-японский бизнес-форум, передают узбекистанские СМИ.

Организатором мероприятия выступил Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям.

В состав японской делегации вошли представители таких компаний как Marubeni Corporation, Shimizu Corporation, Japan Tobacco, Kawasaki Heavy Industries, Sakai Heavy Industries, а также представители нижней палаты парламента Японии.

В настоящее время на территории Узбекистана действует 10 предприятий с участием японских инвестиций, в том числе, одно – со стопроцентным японским капиталом. Аккредитованы представительства 15 фирм и компаний Японии. Основные сферы их деятельности: нефтегазовая, нефтехимическая и химические отрасли, производство энергетического оборудования, машиностроительной и машинотехнической продукции, оказание транспортно-логических услуг, торговые операции, сфера туризма и другие.

Актуальной проблемой больших и малых городов Узбекистана является поддержание надлежащего состояния и развития дорожных магистралей и автотрасс. О японских методах совершенствования дорожной инфраструктуры в Узбекистане рассказал Коджи Танака, советник коммерческого департамента технологий компании Sakai Heavy Industries, в рамках подготовленной презентации проектов японских компаний.

С проектом потенциального сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса выступил Рюджи Миура, представитель компании Kawasaki Heavy Industries в рамках презентации «Возможности внедрения технологий газовых турбин среднего и малого объемов в развитии Узбекистана».

Также были обсуждены вопросы развития туризма, в целях популяризации туристических направлений, предлагаемых Японией для жителей Узбекистана, опыт строительства медицинских учреждений за рубежом со стороны японских застройщиков и внедрение опыта спортивной медицины Японии в улучшении системы здравоохранения и физической подготовки спортсменов Узбекистана.

В программе пребывания японской делегации с 27 июля по 2 августа также запланировано посещение промышленных объектов и медицинских учреждений в Самаркандской области, а также ознакомление с туристической инфраструктурой легендарного города Самарканд.

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