В Узбекистане будут производить вина мирового уровня

4 августа 2018 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане будут выращивать сорта винограда, позволяющие производить вино на уровне требований мирового рынка, такие как «Пино-нуар», «Шардонэ», «Совиньон-блан».

Об этом, как передаёт пресс-служба президента Узбекистана, стало известно в пятницу по итогам проведённого Шавкатом Мирзиёевым совещания, посвященного вопросам развития винодельческой отрасли, расширения производства и экспорта алкогольной продукции.

В соответствии с постановлением президента «О мерах по коренному совершенствованию винодельческой отрасли и реализации алкогольной продукции» от 28 февраля 2018 года было организовано акционерное общество «Узшаробсаноат».

В первой половине 2018 года при росте промышленности на 11 процентов рост в винодельческой отрасли составил лишь 0,9 процента. Уровень загрузки мощностей по производству водки составляет 71 процент, вина – 57 процентов, шампанского – семь процентов. Вследствие этого прогнозы производства на первое полугодие не были выполнены.

В странах с высоким уровнем развития данной отрасли доля вина в общем объеме производства алкогольной продукции составляет 75-80 процентов. В Узбекистане виноделию не уделяется должного внимания, за последние 10 лет производство вина сократилось в 2,5-3 раза. Предприятия по первичному производству вина из-за недостатка сырья используют лишь 15 процентов своих мощностей. Модернизировано всего 25 процентов предприятий, заготавливающих виноматериалы.

В связи с этим планируется к 2021 году довести площадь виноградников винных сортов в системе «Узшаробсаноат» до 20 тысяч гектаров.

Поручено разработать пятилетнюю программу, нацеленную на ускоренное развитие виноградарства и переработки винограда, модернизацию существующих и создание новых мощностей для производства алкогольной продукции.

Даны поручения по привлечению инвестиций в виноделие и производство алкогольной продукции, резкому увеличению экспорта за счет модернизации мощностей и внедрения передовых технологий.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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