Долларизация депозитов физлиц в Казахстане достигла минимального уровня

11 августа 2018 17:18 (UTC+04:00)

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