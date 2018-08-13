Конвенция о статусе Каспия расширит перспективы развития транзитных грузоперевозок

13 августа 2018 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которого ждали свыше 20 лет, стало очень значимым событием для всех пяти прикаспийских государств.

Об этом в понедельник сообщил Trend Национальный секретарь программы сотрудничества в области транспорта (TRACECA) по Азербайджану Акиф Мустафаев.

По словам Национального секретаря, это соглашение откроет новые перспективы для развития логистики и расширения сотрудничества в данной сфере между странами Каспия.

“Для Азербайджана Каспий имеет огромное значение, так как связывает страну с Центральной Азией. Через Каспий осуществляется огромное количество транзитных грузоперевозок между Азербайджаном с одной стороны и Казахстаном с Туркменистаном с другой. Кроме того, через Каспий проходят грузы, направляющиеся из Китая в Европу. В этом отношении взаимодействие между прикаспийскими странами всегда было на высоком уровне, а подписание конвенции откроет еще большие возможности и перспективы для развития транзитных грузоперевозок”, - сказал Мустафаев.

С другой стороны, по словам Мустафаева, подписание конвенции о правовом статусе Каспия позволит реализовать ряд перспективных проектов, которые ранее не могли быть осуществлены.

“Данный документ позволит в будущем свободно транспортировать большие объемы газа из Туркменистана и Казахстана по трубопроводу через дно Каспия, которые затем через трубопроводы TANAP и TAP будут доставляться в Турцию и европейские страны. Ранее строительство подобного трубопровода было невозможным, но после подписания соглашения преград практически не осталось. Таким образом, подписание конвенции создает огромные экономические перспективы не только для Азербайджана, но и Туркменистана и Казахстана. Одним словом подписание конвенции приведет к значительному увеличению всех видов грузоперевозок, укреплению безопасности в регионе, а также улучшению экологического состояния Каспийского моря”, - отметил Мустафаев.

В воскресенье на V Саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау состоялась церемония подписания документов.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Роухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Кроме того, руководителями соответствующих структур прикаспийских государств были подписаны другие важные документы, вытекающие из этой Конвенции – Протокол о сотрудничестве в области с борьбы организованной преступностью на Каспийском море, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море и Протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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