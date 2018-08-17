Стало известно, кто проведёт первый в истории Узбекистана SPO

17 августа 2018 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекская инвестиционная компания ООО Freedom Finance займётся вторичным публичным размещением на фондовой бирже акций АО «Кокандский механический завод» на основе выигранного ею тендера, говорится в сообщении Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

Freedom Finance займется формированием временного объединения андеррайтеров, которые будут сопровождать SPO кокандского машиностроительного предприятия.

Решение о проведении SPO было принято Государственным комитетом Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и содействию конкуренции в конце 2017 года. В ходе SPO розничные инвесторы получат возможность приобрести бумаги у действующих акционеров компании. Количество размещаемых акций и их стоимость будут определены позднее.

Генеральный директор Freedom Holding Тимур Турлов отметил, что для их компании большая честь выступить в качестве организатора временного объединения андеррайтеров на первом в истории Узбекистана SPO.

По его словам, компания Freedom Finance вышла на рынок страны в начале апреля 2018 года, но уже успела оценить потенциал рынка и благоприятный бизнес-климат.

«Мы видим, что финансовый рынок Узбекистана развивается стремительными темпами. Почти каждый день приходят позитивные новости. Спрос со стороны инвесторов и интерес к бумагам эмитентов из Узбекистана огромен. Наш опыт крупнейшей инвестиционной компании на рынках Центральной Азии, успешная работа в Европе, США, России, Украине позволяют уверенно прогнозировать успешный рост фондового сектора Узбекистана. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы поддержать этот процесс», – отметил Турлов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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