Безработица в Азербайджане продолжает сокращаться

17 августа 2018 15:53 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В детских домах Азербайджана увеличилось число детей
Общество 15:37
В Азербайджане значительно выросло производство стройматериалов
Бизнес 12:27
Зарубежные инвестиции в основной капитал в Азербайджане сократились
Бизнес 12:24
Более половины инвестиций в основной капитал Азербайджана пришлось на внутренние средства
Бизнес 16 августа 17:51
Рост ненефтяной промышленности Азербайджана составил почти 11%
Бизнес 16 августа 14:35
Доходы населения Азербайджана выросли
Бизнес 16 августа 14:29
Лента новостей
Туристический поток в Азербайджан продолжает увеличиваться - Ассоциация
Туризм 17:26
Подросток из Австралии взломал серверы Apple
В мире 17:19
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 20 августа
Бизнес 17:12
В Пакистане избрали нового премьер-министра
Другие страны 17:04
В Гяндже у радикально настроенных лиц найдены оружие и боеприпасы
Происшествия 16:53
Казахстанская ипотечная компания завершила реализацию программы льготной ипотеки
Бизнес 16:47
В одном из регионов Азербайджана создаются центры DOST (ФОТО)
Экономика 16:47
Узбекско-германский производитель грузовиков повысит уровень локализации продукции
Бизнес 16:42
В Тбилиси открылся российский визовый центр
Грузия 16:35