Российская компания начала экспорт минводы "Ессентуки" в Азербайджан

20 августа 2018 16:33 (UTC+04:00)

Российская компания "Холдинг Аква" - дочернее предприятие госкомпании "Кавминкурортресурсы" (КМКР) - начала поставки минеральной воды "Ессентуки № 4" и "Ессентуки № 17" в Азербайджан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КМКР.

"Российское предприятие заключило договор о поставках в Республику воды "Ессентуки № 4" и "Ессентуки № 17". Согласно договору, заключенному между "Холдинг Аква" (дочернее предприятие "Кавминкурортресурсы") и азербайджанской компанией FL Trans, на территорию соседнего государства будет поставляться минеральная вода, добываемая и разливаемая на Кавказских Минеральных Водах. В скором времени будет также налажен ее экспорт в другие страны", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в рамках соглашения в Азербайджан уже отправлено 48 тысяч бутылок минеральной воды. Стороны планируют расширять сотрудничество и увеличить объемы поставок. Для экспорта в страну вода будет выпускаться с особой этикеткой на русском и азербайджанском языках.

"Уже сегодня наше предприятие не только поставляет "Ессентуки" на азербайджанский рынок, но и готовится к началу поставок продукции в ряд других стран, в том числе в Израиль, Казахстан и Белоруссию. "Ессентуки" - это бренд с историей. Уверен, что наша российская вода займет достойное место на прилавках зарубежных магазинов. Однако, в первую очередь, нам необходимо в полной мере удовлетворить спрос на "Ессентуки" внутри страны", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "Холдинг Аква" Сулеймана Вагапова.

Госкомпания "Кавминкурортресурсы" - крупнейший недропользователь Кавказских Минеральных Вод, владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод пяти месторождений - Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского. На балансе предприятия находятся Тамбуканское месторождение лечебной грязи, 210 скважин минеральной воды, более 50 км минералопроводов.

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