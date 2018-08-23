В Узбекистане с участием турецкой компании открыт крупнейший в Центральной Азии цементный завод

БАКУ /Trend/ - В Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана открыт крупнейший в Центральной Азии цементный завод, передают узбекские СМИ.

Строительство Шерабадского цементного завода осуществило АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АГМК).

Стоимость проекта составляет 212,8 миллиона долларов, а мощность – 1,5 миллиона тонн продукции в год. Основная часть продукции будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса.

В строительстве завода также приняла участие турецкая компания DAL Teknik Makina. Сообщается, что предприятие оснащено современным оборудованием зарубежного производства

Финансирование проекта осуществлялось за счёт собственных средств АГМК в размере 24,4 миллиона долларов, кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 90 миллионов долларов и еще 110,6 миллиона долларов кредитных средств, привлеченных у коммерческих банков.

В настоящее время в Узбекистане действует пять крупных цементных заводов: «Кызылкумцемент», «Ахангаранцемент», «Кувасайцемент», «Бекабадцемент», Джизакский цементный завод, а также ряд мелких предприятий. Их общая мощность превышает 8,5 миллиона тонн продукции в год. В ближайшие пять лет в Узбекистане запланировано увеличение объема выпуска цемента в два раза – до 17 миллионов тонн в год.

Компании цементной отрасли в ближайшие несколько лет намерены возвести несколько крупных заводов. Так, например, российский холдинг «Евроцемент груп» вложит 220 миллионов долларов в создание производства цемента «сухим способом» мощностью 2,4 миллиона тонн в год.

Еще два цементных завода построят китайские инвесторы. Первый, стоимостью 108 миллионов долларов, будет создан на базе предприятия Xin Lei в Ахангаранском районе, и будет обладать ежегодной мощностью в 1 миллион тонн и, второй – на базе «Ахангараншифера» с мощностью в 1 миллион тонн и стоимостью в 100 миллионов долларов.

Напомним, что в первой половине 2018 года Узбекистан снизил производство портландцемента. За шесть месяцев предприятиями отрасли произведено 3953,8 тысячи тонн цемента. За аналогичный период 2017 года производство портландцемента в стране составило 4198,7 тысячи тонн.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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