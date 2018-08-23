Представительство казахского Halyk Bank в Узбекистане будет открыто до конца года

23 августа 2018 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - План открытия в Узбекистане представительства Народного банка Казахстана (Halyk Bank) находится на стадии реализации, передают узбекские СМИ со ссылкой на председателя правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметову.

Председатель правления напомнила, что недавно Национальный банк Казхастана подписал межправительственное соглашение с Узбекистаном, в рамках которого были приняты меры, позволяющие отечественным банкам открывать дочерние представительства в этой стране.

«В настоящее время мы находимся на стадии подачи разрешительных документов в регуляторные органы Казахстана и Узбекистана. Кроме этого, мы уже сформировали часть правления новой структуры. Дело в том, что, когда подаешь документы, необходимо уже сформировать совет директоров», – отметила Шаяхметова.

Председатель правления добавила, что узбекское представительство Halyk Bank должно открыться до конца 2018 года.

Шаяхметова также напомнила, что в свое время, в 2008 году, Halyk Group открыл дочерний банк в Монголии, который был впоследствии закрыт из-за финансового кризиса.

«На сегодняшний день среди всех банков СНГ только Народный [банк Казахстана] и ВТБ активно присутствуют во многих странах. У нас есть представительства в пяти странах – Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия и скоро будет Узбекистан. Наш общий объем активов составляет до 26 миллиардов долларов», – заключила Шаяхметова.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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