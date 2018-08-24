В ЕАЭС будут снижены таможенные пошлины на ввозимые автомобили

24 августа 2018 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 сентября снижаются пошлины на ввозимые на рынок Таможенного союза автомобили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Евразийской экономической комиссии.

За ввоз нового авто с 1 сентября нужно будет платить 17 процентов от его таможенной стоимости. Несколько лет назад аналогичные пошлины составляли 23 процента. За ввоз подержанных автомобилей старше 5-7 лет с момента их выпуска пошлины составят 22 процента.

Ожидается, что в следующем году ставки ввозных пошлин могут быть снижены до 15 процентов.

Новые ставки пошлин на ввозимые автомобили будут применяться на всей территории ЕАЭС.

Согласно решению Совета ЕАЭС, вместе с пошлинами на автомобили будут также снижены тарифы на более чем 95 видов других товаров.

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