Узбекистан заинтересован в грузоперевозках по железной дороге «Баку-Тбилиси-Карс»

БАКУ /Trend/ - Узбекистан заинтересован в активном использовании и наращивании объемов перевозок своих внешнеторговых грузов по железной дороге "Баку-Тбилиси-Карс" (БТК), сказал Trend посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев.

По словам Файзиева, железная дорога БТК находится в центре внимания стран и сегодня маршруты транспортировки из Центральной Азии через Каспийское море и далее через Кавказ приобретают особую актуальность.

"В этом плане, широкое использование Транскавказского транспортного коридора для перевозки увеличивающихся объемов экспортно-импортных грузов отвечает интересам наших государств. Введенный в конце октября 2017 года железнодорожный коридор БТК, а также создание инфраструктуры на строящемся в поселке Алят Бакинском международном морском торговом порту открывают хорошие возможности для реализации огромного транзитного и транспортно-коммуникационного потенциала наших стран и регионов", - сказал Файзиев.

Посол также отметил, что в торжественной церемонии открытия железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс" делегацию Узбекистана возглавил премьер-министр Абдулла Арипов, что в свою очередь, является убедительным показателем того, что узбекская сторона заинтересована в активном использовании и наращивании объемов перевозок своих грузов по данному коридору.

"В свою очередь, мы надеемся, что Азербайджан также заинтересован в использовании потенциала Узбекистана, находящегося в самом сердце Центральной Азии и располагающего огромными возможностями экономического и стратегического характера. В этой связи, хотел бы отметить, что свободная экономическая зона "Навои", также создает хороший базис для углубления сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере", - сказал Файзиев.

Находясь на важнейшем перекрестке автомобильных, железнодорожных и авиационных путей, аэропорт города Навои, по словам посла, соединяет страны Юго-Восточной Азии с Центральной и Южной Азией, Ближним Востоком, а также государствами Европейского континента. Совместная работа в осуществлении межконтинентальных авиаперевозок в перспективе будут особенно выгодны для Узбекистана и Азербайджана.

"Пользуясь, случаем, хотел бы сообщить, что в сентябре текущего года в Ташкенте пройдет международная конференция на тему "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности". Мы благодарны за то, что представители Азербайджана приняли приглашение для участия в данном мероприятии. Уверен, что данная поездка также позволит нашим странам обсудить пути дальнейшего продвижения взаимовыгодных связей в сфере транспорта", - сказал Файзиев.

(Автор: Фикрет Долуханов. Текст: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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