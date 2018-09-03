Турция изменила условия прохода судов через свои воды

БАКУ /Trend/ - Турция изменила условия прохода судов через свои территориальные воды, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Согласно изменениям, суда, плавающие в турецких водах, не смогут приближаться к мостам более чем на сто метров, а суда, которые перевозят военные грузы, тоже будут иметь статус военных кораблей.

Также отмечается, что в случае возникновения каких-либо проблем береговая охрана Турции будет иметь право вмешиваться в инцидент без разрешения капитана судна.

Согласно другим изменениям, о судах, длина которых превышает 300 метров, береговая охрана должна быть проинформирована за десять дней до их входа в турецкие заливы.

Также отмечается, что суда, перевозящие сжиженный нефтяной газ (LPG), смогут проходить по турецким заливам только в дневные часы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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