Банк ВТБ (Азербайджан) приступает к выдаче льготных кредитов на покупку социального жилья

6 сентября 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) приступает к выдаче льготных ипотечных кредитов на квартиры Государственного агентства жилищного строительства (ООО «MİDA»).

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, ипотечная ставка на приобретение недвижимости агентства составляет от четырех процентов годовых, срок кредитования - до 30 лет.

Для получения льготного кредита в банке ВТБ (Азербайджан) на покупку квартиры в комплексах агентства необходимо зарегистрироваться в системе «Льготное жилье» и создать личный электронный кабинет на портале «Электронное правительство». Льготный ипотечный кредит предоставляется определенным слоям населения, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте aгентства.

ВТБ (Азербайджан) стал пятым аккредитованным банком, который имеет право на реализацию квартир Госагентства жилищного строительства

ООО «MİDA» создано в 2016-м году указом Президента Азербайджана. Основной целью ООО «MİDA» является обеспечение условий по возведению многоквартирных жилых домов и приобретению гражданами квартир на льготных условиях.

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