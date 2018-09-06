Банк ВТБ (Азербайджан) приступает к выдаче льготных кредитов на покупку социального жилья

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) приступает к выдаче льготных ипотечных кредитов на квартиры Государственного агентства жилищного строительства (ООО «MİDA»).

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, ипотечная ставка на приобретение недвижимости агентства составляет от четырех процентов годовых, срок кредитования - до 30 лет.

Для получения льготного кредита в банке ВТБ (Азербайджан) на покупку квартиры в комплексах агентства необходимо зарегистрироваться в системе «Льготное жилье» и создать личный электронный кабинет на портале «Электронное правительство». Льготный ипотечный кредит предоставляется определенным слоям населения, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте aгентства.

ВТБ (Азербайджан) стал пятым аккредитованным банком, который имеет право на реализацию квартир Госагентства жилищного строительства

ООО «MİDA» создано в 2016-м году указом Президента Азербайджана. Основной целью ООО «MİDA» является обеспечение условий по возведению многоквартирных жилых домов и приобретению гражданами квартир на льготных условиях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.