Фондовый рынок Азербайджана: новые возможности для инвесторов (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Рынок ценных бумаг Азербайджана использует лишь малую часть своего потенциала. Об этом в интервью Trend сказал председатель правления Ассоциации участников фондового рынка (AFBIA) Джейхун Ибрагимов.

“Потенциал рынка ценных бумаг Азербайджана достаточно высок, что, в частности, подтверждается спросом на выпускаемые в последние годы ноты [Центрального банка] и государственные облигации”, - сказал Ибрагимов, добавив, что рынок обладает необходимой инфраструктурой, современной торговой системой, потенциальными инвесторами и достаточной доходностью.

В качестве успешных примеров размещения ценных бумаг на фондовом рынке республики Ибрагимов привел выпуск облигаций азербайджанской госкомпании SOCAR в 2016 году, а также прошедшие впоследствии успешные размещения облигаций компании Met-AK, Unibank и планируемую эмиссию инвестиционной компании Invest-AZ.

“Все это говорит о наличии достаточного потенциала у фондового рынка страны. Сейчас мы используем лишь малую часть этого потенциала, а чтобы задействовать его полностью необходимо обеспечить прозрачность и отчетность компаний, а уже потом работать над привлечением новых инвесторов”, - сказал собеседник агентства.

Рынок акций на стадии естественного роста

В ходе интервью Ибрагимов также прокомментировал текущую ситуацию с биржевыми сделками по акциям. Напомним, что по итогам первой половины 2018 года, объем биржевых сделок с акциями составил 68,6 миллиона манатов, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 650,5 миллиона манатов.

По словам Ибрагимова, на самом деле рынок акций в Азербайджане находится на стадии естественного роста. В прошлом году подобный объем сформировался преимущественно за счет январского выпуска акций Международным банком Азербайджана на 600 миллионов манатов, пояснил он.

“Именно благодаря этому рынок акций в прошлом году перевалил за 600 миллионов манатов. Однако с другой стороны, в этом году объем сделок на вторичном рынке акций составил 42,4 миллиона манатов [данные за шесть месяцев], в то время как в тот же период прошлого года составил 1,4 миллиона манатов. Учитывая это можно сказать, что на рынке акций в этом году наблюдается естественный рост”, - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, Ибрагимов считает, что объемы биржевых сделок в Азербайджане меньше, чем в соседних странах: “Потенциал нашего рынка в разы больше текущего. Основная причина недостаточного использования потенциала связана с тем, что компаниям не хватает прозрачности, что делает их неготовыми к выпуску новых акций. В итоге инвесторы больше заинтересованы проводить РЕПО-операции”.

Собеседник агентства считает, что для дальнейшего развития рынка определенная ответственность выпадает и на профессиональных участников рынка, которые должны просвещать компании. “К слову, работы в этом направлении в последние годы усилились”, - добавил он.

Инвесторы в Азербайджане проявляют большой интерес к зарубежным ценным бумагам

Глава AFBIA также рассказал о спросе на зарубежные ценные бумаги в Азербайджане. По его словам, азербайджанские инвесторы больше интересуются акциями зарубежных компаний, нежели местных. Ибрагимов считает, что главной причиной тому является нехватка информации об акциях местных компаний.

“Как на местных, так и зарубежных информационных ресурсах об акциях зарубежных компаний появляется намного больше информации, чем об акциях местных компаний. Несмотря на то, что с 2015 года в Азербайджане действует Система электронного раскрытия информации (MEAS) очень малая часть граждан знает о ее существовании. Между тем, системы раскрытия информации являются основой фондового рынка любой страны”, - сказал Ибрагимов.

Налоговые льготы для участников фондового рынка

Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана, как отметил Ибрагимов, планирует в будущем добиться введения налоговых льгот для участников рынка ценных бумаг.

По его словам, ассоциация также планирует способствовать созданию современной системы по торговле производными финансовыми инструментами, полной цифровизации торгового процесса, а также расширить работу по просвещению.

“Мы уже провели определенную работу по всем этим направлениям, и в будущем ожидаем увидеть конкретные результаты”, - добавил он.

Приоритетные направления в развитии фондового рынка Азербайджана

В целом же, продолжил Ибрагимов, деятельность AFBIA за прошедшие годы была разделена на три основных направления: информирование и просвещение о возможностях на рынке ценных бумаг; проведение анализа для обеспечения более эффективной реализации существующего законодательства и нормативных актов, подготовка реальных предложений для совершенствования законодательства; сотрудничество с другими ассоциациями, неправительственными организациями, госструктурами и университетами с целью развития рынка ценных бумаг.

“По первому направлению мы уже сотрудничаем с рядом СМИ и добились постоянной публикации информации и материалов о фондовом рынке. В то же время, помимо публикации материалов, мы также проводим различные семинары, конференции и встречи с компаниями и потенциальными инвесторами”, - сказал он.

Как отметил собеседник агентства, в рамках второго направления ассоциация уже направила ряд предложений как Палате надзора над финансовыми рынками, так и министерству по налогам и другим структурам: “Нам удалось добиться реализации некоторых из этих предложений, по некоторым предложениям переговоры еще продолжаются”.

Что касается третьего направления, то здесь AFBIA наладила активные связи со всеми ассоциациями в стране, отметил Ибрагимов.

“В рамках сотрудничества [с ассоциациями] мы планируем в следующем году провести несколько совместных мероприятий. Помимо этого, мы провели несколько семинаров при сотрудничестве с Учебным центром по финансовым рынкам и планируем в дальнейшем это сотрудничество усилить. Подобные семинары мы также проводили и будем проводить с рядом университетов”, - сказал собеседник агентства.

Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана действует с 2007 года. Членами ассоциации являются Бакинская фондовая биржа, Национальный депозитарный центр, инвестиционные компании Unicapital, Kapital Menecment, Invest-AZ, AzFinance, PASHA Capital, PSG Kapital, Xalq Kapital.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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