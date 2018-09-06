В Азербайджане обсудили подготовку к приватизации Международного банка

6 сентября 2018 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Под руководством премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова при участии руководителей соответствующих структур обсуждался вопрос эффективного использования транспортных средств, приобретенных ЗАО "Аграркредит" в обмен на проблемные активы (займы), полученные от Международного банка Азербайджана, говорится в четверг в сообщении Кабинета министров.

В заседании принимали участие руководители министерств экономики, финансов, транспорта, связи и высоких технологий, юстиции, а также главы Государственного таможенного комитета, Государственного комитета по вопросам имущества, Бакинского транспортного агентства, ЗАО "Аграркредит", ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».

Были проведены обсуждения по обеспечению исполнения указа Президента Азербайджана "Об оздоровительных мерах в связи с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций Открытого акционерного общества "Международный банк Азербайджана" и даны конкретные поручения главам соответствующих структур.

Международный банк Азербайджана, основанный в 1992 году, находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к небанковской кредитной организации Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА. 95,2 процента акций банка принадлежат правительству страны.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Редактор: Хазар Ахундов)

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