ВТБ готов поддержать азербайджанский бизнес в России (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) намерен и в будущем вносить свой вклад в развитие торговых отношений между Азербайджаном и Россией.

Об этом в интервью Trend сказал председатель правления ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

"Мы, как российский банк, заинтересованы в укреплении экономических взаимосвязей между нашими странами. Наша миссия состоит в том, чтобы создать наиболее выгодные условия для совершения операций, которые будут способствовать развитию экономик двух стран и долгосрочному сотрудничеству ее активных участников", - сказал Кирин.

Председатель правления ВТБ (Азербайджан) отметил, что товарооборот между двумя странами растет с каждым годом и в его структуре опережающими темпами растет экспорт из Азербайджана в Россию ненефтяной продукции. Основные сферы, интересующие банк с точки зрения инвестиций, также связаны с ненефтяным сектором экономики.

"В настоящее время из несырьевого сектора наиболее активно экспортируют свою продукцию аграрии. Также мы с большим вниманием следим за развитием проектов, связанных с фармацевтической индустрией. К примеру, некоторое время назад в деловых кругах и в СМИ широко обсуждался проект с участием российско-азербайджанского капитала по строительству фармацевтического предприятия. С большим интересом следим за развитием данного проекта. Учитывая стратегическую важность обеспечения страны необходимыми препаратами, целесообразно иметь в таких отраслях собственное производство. Подобные производства имеют экономическую эффективность, а их продукция - высокую добавленную стоимость", - сказал Кирин.

При этом он подчеркнул, что банк не собирается ограничивать себя лишь вышеуказанными сферами.

"Мы ориентируемся не только на вышеперечисленные отрасли. При принятии решения о сотрудничестве одно из первостепенных значений имеет обоснованность и перспективность каждой бизнес-идеи. И если мы видим, что данный продукт имеет продуманную бизнес-модель, а компания - четкую стратегию, то независимо от отрасли мы нацелены на сотрудничество. Конечно же, российско-азербайджанское сотрудничество является для нас приоритетным, но мы не ограничиваем свою активность закрытым перечнем отдельных отраслей или направлений. В каждой из них существуют компании-лидеры как национального, так и международного происхождения, и мы в большей степени ориентированы на них", - сказал Кирин.

Банк ВТБ (Азербайджан) действует в республике с 2009 года. Напомним, что в декабре прошлого года Наблюдательный совет Банка ВТБ принял решение довести долю участия в акционерном капитале своей "дочки" в Азербайджане до 99,9 процента.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Крупнейшим держателем обыкновенных акций банка является Росимущество, которому принадлежат 60,93 процента обыкновенных акций банка. Держателями 100 процентов привилегированных акций первого типа банка являются министерство финансов России, а 100 процентов привилегированных акций второго типа – ГК "Агентство по страхованию вкладов". Совокупная доля Российской Федерации (в лице Росимущества и министерства финансов) и ГК "Агентство по страхованию вкладов" составляет 92,23 процента от уставного капитала банка.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.