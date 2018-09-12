Очередной грандиозный проект от Run Group (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Компания Run Group, привлекающая в Азербайджан иностранных инвесторов и тем самым способствующая стремительному развитию нашей экономики, реализует очередной проект. Новый проект связан со строительством завода по производству крахмала в городе Гёйгёль, сообщает компания.

Согласно первоначальным оценкам, для строительства завода по производству крахмала требуется 120 миллионов евро. С этой целью Run Group начала сотрудничество с Китайской компанией China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) и Британским фондом Athene Capital. Согласно сотрудничеству, CNTIC предоставит 85 процентов финансовых средств, необходимых для строительства завода, включая технику и оборудование из США и Швеции. CNTIC также открыла специальную кредитную линию для Run Group, которая завоевала большую репутацию и уверенность в своем бизнесе. Фонд Athene Capital внесет вклад в строительство завода с 15-процентной инвестиционной долей. К строительству завода будет привлечено около 600 рабочих сил.

Отметим, что проект также поддерживается министерством экономики Азербайджана.

После ввода в строй завода по производству крахмала, который будет расположен на участке в 20 гектаров, здесь будет открыто 650 рабочих мест. Для производства крахмала на предприятии ежедневно будет перерабатываться 800 тонн пшеницы. С этой целью уже достигнута договоренность о закупке 300 тысяч тонн пшеницы в год у одной российской компании. Кроме того, уже подписаны контракты на продажу продукции завода. Таким образом, согласно семилетнему контракту, 98 процентов продукции будут экспортироваться за рубеж, и лишь 2 процента реализовываться на местном рынке. Отметим, что крахмал используется в 12 видах продукции как в пищевой промышленности, так и в медицине.

Строительство Гёйгёльского крахмального завода будет завершено к концу 2020 года. Но так как завод является первым производственным проектом Run Group, компания намерена ввести его в эксплуатацию раньше запланированного срока.

Отметим, что это не единственный проект Run Group в Гёйгёле. Компания осуществляет здесь строительство еще двух крупных предприятий. Один из них – гостиница, которая станет брендом Азербайджана, другой – оздоровительный центр гостиничного типа. Гостиница и медицинский центр, которые будут размещены на площади в 16 и три гектара, станут новым вкладом в развитие туристического сектора и здравоохранения в стране.

Кроме того, Run Group в рамках своих многочисленных социальных проектов строит детские сады и средние общеобразовательные школы в Гёйгёльском районе. Так, в селах Топал Гасанлы и Кырыклы началось строительство школ, рассчитанных на 264 ученических мест, а в городе Гёйгёль – школа на 480 ученических мест, а также детский сад. Run Group в рамках социальных проектов, осуществляемых за собственный счет, в данный момент еще и занимается проектированием профессионально-технического училища в городе Гёйгёль.

Напомним, что компания Run Group, привлекающая инвестиции в основном в ненефтяной сектор страны, продолжает добиваться успехов в различных областях. Компания своими проектами стремится внести вклад для того, чтобы развивающийся Азербайджан вошел в число самых передовых стран мира. С этой целью компания установила тесные международные отношения с влиятельными компаниями, фондами, научными и образовательными учреждениями нескольких странах мира и в настоящее время реализует масштабные проекты в сфере строительства, туризма, здравоохранения, медиа и социальной сферы в Азербайджане.

Президент компании Ирана Талышханова говорит: «Стратегические дорожные карты страны, разработанные под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях развития страны и предпринятые в этом направлении шаги, значительно упрощают и облегчают работу бизнеса и инвестиционного рынка. Пользуясь созданными условиями и высокой заботой о предпринимательмтве, мы хотим служить своему народу, Родине, государству и государственности, и делаем все возможное для достижения цели».

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