В Азербайджане подешевел ряд банковских металлов

БАКУ /Trend/ - В среду цены на золотые, серебряные и палладиевые слитки в Азербайджане подешевели, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 12 сентября по подешевела по сравнению со вторником на 0,5355 маната, составив 2029,222 маната, серебра - на 0,0787 маната, до 23,9715 маната, палладия – на 7,9985 маната, до 1658,3755 маната, платины – подорожала на 0,357 маната, до 1341,1725 маната.
|
Название
|
12.09.18
|
11.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2029,222
|
2029,7575
|
Серебро
|
XAG
|
23,9715
|
24,0502
|
Платина
|
XPT
|
1341,1725
|
1340,8155
|
Палладий
|
XPD
|
1658,3755
|
1666,374
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 12 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
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