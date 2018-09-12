В Азербайджане подешевел ряд банковских металлов

БАКУ /Trend/ - В среду цены на золотые, серебряные и палладиевые слитки в Азербайджане подешевели, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 12 сентября по подешевела по сравнению со вторником на 0,5355 маната, составив 2029,222 маната, серебра - на 0,0787 маната, до 23,9715 маната, палладия – на 7,9985 маната, до 1658,3755 маната, платины – подорожала на 0,357 маната, до 1341,1725 маната.

Название 12.09.18 11.09.18 Золото XAU 2029,222 2029,7575 Серебро XAG 23,9715 24,0502 Платина XPT 1341,1725 1340,8155 Палладий XPD 1658,3755 1666,374

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 12 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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