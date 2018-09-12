Почти 7,5% таможенных правонарушений в Азербайджане являются уголовными (ФОТО) (версия 2)

12 сентября 2018 12:47 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2018 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана выявил 6155 фактов правонарушений.

Об этом в среду на пресс-конференции сказал председатель ГТК Сафар Мехтиев.

По словам председателя ГТК, 458 из вышеназванных фактов составили уголовные правонарушения.

"Стоимость контрабандной продукции, изъятой по данным фактам, составила около 6,14 миллиона манатов", - сказал Мехтиев.

Председатель ГТК добавил, что за минувший период в рамках борьбы с наркотрафиком было предотвращено 150 попыток перевозки наркотиков.

"В результате нашей деятельности было изъято свыше тонны наркотических средств, было задержано 169 человек, из которых 26 женщин, 37 иностранных граждан", - сказал Мехтиев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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