Товарооборот между Китаем и Россией вырос на четверть

В январе-августе 2018 года объем торговли товарами между Китаем и Россией составил 67,5 миллиарда долларов, что на 25,7 процента больше, чем в тот же период 2017 года, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, в январе-августе экспорт китайских товаров в Россию вырос на 13,5 процента до 31,16 миллиарда долларов, импорт российских товаров в Китай составил 36,34 миллиарда долларов с приростом на 38,5 процента.

В августе товарооборот двух стран составил 9,13 миллиарда долларов. В частности экспорт из Китая в Россию достиг 4,27 миллиарда долларов, импорт из России в Китай - 4,86 миллиарда долларов.

Торговый оборот между двумя странами по итогам 2017 года увеличился на 20,8 процента до 84,07 миллиарда долларов.

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