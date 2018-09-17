Высокая долларизация финансового сектора Узбекистана сдерживает рост рейтингов - аналитик

БАКУ /Trend/ - Узбекистан планомерно осуществляет экономические реформы, что способствует снижению валютных рисков, а также проводит взвешенную фискальную и денежно-кредитную политику, одной из приоритетов которой является снижение риска кризиса государственного долга, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства RAEX-Europe.

Согласно информации, с учётом вышеуказанного, рейтинговое агентство подтвердило рейтинг суверенного правительства (SGC) Узбекистана на уровне «B+» (умеренно низкий уровень кредитоспособности правительства) в национальной валюте и повысило рейтинг c уровня «B» до уровня «B+» (умеренно низкий уровень кредитоспособности правительства) в иностранной валюте.

Прогноз рейтинга позитивный, что означает, что в среднесрочной перспективе существует высокая вероятность повышения рейтинговой оценки.

Позитивный прогноз по обоим рейтингам отражает ожидания относительно постепенного улучшения макроэкономических показателей после того, как реформы, направленные на её либерализацию будут полностью реализованы, что приведет к продолженному высокому росту ВВП, стабилизации инфляции и фискальных показателей.

«Прогноз также отражает готовность властей к дальнейшему улучшению координации фискальной и денежно-кредитной политики. С другой стороны, рейтинги сдерживаются высокой долларизацией финансового сектора, высокой долей прямого государственного кредитования, низким уровнем институционального развития, высоким уровнем коррупции и все еще повышенным уровнем инфляции. Будущая динамика рейтингов во многом будет зависеть от того, насколько эффективно правительство будет проводить реформы, намеченные на период 2017-2021 годов», - отметил Илья Макунин, аналитик RAEX-Europe.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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