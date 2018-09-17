Минский автозавод создаст СП и сборочные мощности в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Минский автомобильный завод (МАЗ) обсуждает возможности создания сборочных мощностей в Узбекистане, передаёт узбекское информагентство "Подробно.uz".

"По поручению Шавката Мирзиёева мы планируем создать совместное предприятие по сборке белорусской грузовой техники в Узбекистане. Это даст возможность увеличения товарооборота между двумя государствами, а также выйти на экспорт в такие страны, как Афганистан, Индия и Пакистан. Условия контракта и его конкретные детали сейчас находятся в обсуждении", – рассказал корреспонденту Podrobno.uz заместитель директора торгового дома MAZ-Tashkent Голибжон Хасанов.

За первое полугодие 2018 года белорусский завод поставил в Узбекистан продукции на 1,4 миллиона долларов. Планируется, что во время выставки Made in Belarus, которая завершится 19 сентября, будут заключены контракты еще на 2,5 миллиона долларов. В результате, до конца 2018 года в республику будут поставлены 50 единиц техники.

Минский автомобильный завод на выставочной площадке представляет различную технику для строительных работ, среди которой автокран для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ и самосвальные автопоезда для перевозки сыпучих грузов. Кроме того, гостям выставки представлен также пассажирский низкопольный автобус МАЗ-206.

В феврале этого года "Тошшахартрансхизмат" начал пилотную эксплуатацию двух низкопольных автобусов MAZ, одного – большой, второго – средней вместимости.

Автобусы оснащены двигателем, работающем на компримированном природном газе (метане), соответствующим экологическому стандарту Евро-5, что позволяет существенно улучшить уровень экологии за счет снижения количества токсичных выбросов от сгорания топлива.

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