Минский автозавод создаст СП и сборочные мощности в Узбекистане

17 сентября 2018 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Минский автомобильный завод (МАЗ) обсуждает возможности создания сборочных мощностей в Узбекистане, передаёт узбекское информагентство "Подробно.uz".

"По поручению Шавката Мирзиёева мы планируем создать совместное предприятие по сборке белорусской грузовой техники в Узбекистане. Это даст возможность увеличения товарооборота между двумя государствами, а также выйти на экспорт в такие страны, как Афганистан, Индия и Пакистан. Условия контракта и его конкретные детали сейчас находятся в обсуждении", – рассказал корреспонденту Podrobno.uz заместитель директора торгового дома MAZ-Tashkent Голибжон Хасанов.

За первое полугодие 2018 года белорусский завод поставил в Узбекистан продукции на 1,4 миллиона долларов. Планируется, что во время выставки Made in Belarus, которая завершится 19 сентября, будут заключены контракты еще на 2,5 миллиона долларов. В результате, до конца 2018 года в республику будут поставлены 50 единиц техники.

Минский автомобильный завод на выставочной площадке представляет различную технику для строительных работ, среди которой автокран для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ и самосвальные автопоезда для перевозки сыпучих грузов. Кроме того, гостям выставки представлен также пассажирский низкопольный автобус МАЗ-206.

В феврале этого года "Тошшахартрансхизмат" начал пилотную эксплуатацию двух низкопольных автобусов MAZ, одного – большой, второго – средней вместимости.

Автобусы оснащены двигателем, работающем на компримированном природном газе (метане), соответствующим экологическому стандарту Евро-5, что позволяет существенно улучшить уровень экологии за счет снижения количества токсичных выбросов от сгорания топлива.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекская и Белорусская товарно-сырьевые биржи организуют совместную торговлю
Бизнес 15:36
Узбекистан поднялся на три позиции в списке стран по индексу человеческого развития
Бизнес 15:06
Таможни Беларуси и Узбекистана договорились содействовать взаимной торговле
Узбекистан 14:45
Беларусь и Индонезия обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере
Беларусь 14:41
Беларусь и Индонезия обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере
Беларусь 13:55
Для строительства объектов Tashkent City разработан специальный бетон (Эксклюзив)
Бизнес 12:28
Лента новостей
В Казахстане опровергли слухи о размещении на Каспии военных баз США
Казахстан 15:48
Экономика Азербайджана выросла на 0,7%
Бизнес 15:40
Узбекская и Белорусская товарно-сырьевые биржи организуют совместную торговлю
Бизнес 15:36
Освобождение Баку 100 лет назад - самая яркая страница азербайджано-турецкого братства - депутат
Политика 15:30
Неизвестные совершили нападение на посольство Ирана в Греции
Политика 15:19
В Билясуварском районе Азербайджана оштрафованы на крупную сумму браконьеры
Общество 15:17
МАГАТЭ и Россия подписали договор по транспортировке урана в Казахстан
Казахстан 15:08
Узбекистан поднялся на три позиции в списке стран по индексу человеческого развития
Бизнес 15:06
На юге Турции вспыхнул лесной пожар
Турция 15:03