Наследники Колумба. Перевозка табака с AsstrA

Первую перевозку табака в составе сборного груза в Европу осуществил Христофор Колумб, а спустя 500 лет в мире производится и перевозится уже около 8 миллионов тонн табачной продукции в год. О том, как сегодня выстроена логистика табака и папирос, сигар и сигарет, мы поговорили со специалистом AsstrA Drinks and Tobacco Logistics Марией Поболовец.

Мария, опишите процесс транспортировки табачной продукции «от двери производителя и до двери заказчика»?

Конечно, могу рассказать на примере одной из недавних и интересных заявок. В марте компания AsstrA получила запрос по направлению Беларусь-Россия-Азербайджан. Для нас это был не самый привычный маршрут, поскольку основной объем экспорта сигарет из Беларуси идет на Украину, Молдову, Россию и Литву.

Так как груз высоколиквидный, то мы всегда предлагаем конвой. По согласованию с клиентом было принято решение организовать сопровождение не только по территории Республики Беларусь, что является обязательным по законодательству этой страны, но и по территории России. С белорусскими охранными службами у AsstrA есть договора о сотрудничестве на постоянной основе. В России по запросу удалось оперативно найти агентство с подходящей ценой и условиями: возможностью предзаказа, адекватными условиями оплаты и количеством сопровождающих.

Далее следовал поиск надежного транспортного партнера. Выбор был сделан в пользу азербайджанского поставщика с подходящей для клиента ценой. Чтобы удостовериться в надежности нового партнера, мы проводим стандартную полную проверку: запрашиваем регистрационные документы, рекомендации, CMR по предыдущим заказам, проверяем по таможенной базе и т.д. И если в Европе этот процесс проверки уже никого не удивляет, то в реалиях Азербайджана нам нужно было сначала объяснить поставщику, зачем необходимы эти процедуры. Ведь здесь бизнес часто строится по принципу «один хороший знакомый моего хорошего знакомого обязательно все довезет». Именно поэтому, чтобы не подвергать груз опасности, специалисты отдела по работе с поставщиками проверили поставщика от и до. Также отдел страхования AsstrA подобрал для клиента лучший вариант полиса, и после согласования конечной цены с клиентом, уже в апреле были загружены первые машины.

Каковы особенности работы с этим клиентом?

Находится клиент в Азербайджане или во Франции, для каждого особенно важно спокойствие и уверенность в процессе транспортировки таких высоколиквидных грузов как табачная продукция или алкоголь. Поэтому сотрудники отдела AsstrA Drinks and Tobacco всегда делают упор на проактивность: информация о статусе груза предоставляется до того, как клиент попросит.

Во время реализации данного заказа мы круглосуточно были на связи с конвоем, менеджером клиента и водителями. Ввиду разницы часовых поясов с клиентом мы скорректировали рабочее время задействованных в проекте сотрудников AsstrA. Такой подход сразу показал клиенту нашу заинтересованность в долговременном сотрудничестве, и как результат планируется значительное увеличение ежемесячных отгрузок.

Мария, что является ключевым в логистике табачной продукции? Ваш личный ТОП-3 правил в этом бизнесе?

Первое – проверенный и надежный транспортный партнер. Он должен быстро и адекватно воспринимать информацию и инструкции, и главное – доносить их в правильном виде до водителя.

Второе - автомобили должны быть в технически исправном состоянии. Представьте, если остановится автомобиль, то вместе с ним останавливается и вся колона, а это потеря времени, дополнительные риски и финансовые затраты, не говоря уже о волнении клиента. При перевозке сигарет в зависимости от объема груза предпочтение отдается автомобилям с цельнометаллическим прицепом не старше 10 лет.

И, наконец, третье – сотрудник транспортно-логистической компании должен понимать процесс логистики на каждом из этапов, знать нюансы как технические, так и юридические, осознавать ответственность при перевозке столь высоколиквидного груза.

Конечно, невозможно знать все и всегда. Именно поэтому здесь так важна командная работа AsstrA, которая в любом проекте делится своими знаниями, опытом и дает уверенность в собственных силах.

Справка о компании:

AsstrA-Associated Traffic AG – международная группа компаний с головным офисом в Цюрихе (Швейцария), обладает безупречной репутацией и более чем 20-летним опытом в сфере логистики. Компания представлена в 18 странах СНГ, Европы и Азии.

AsstrA предлагает полный комплекс услуг, включающий организацию международных перевозок различными видами транспорта, импортно-экспортное сопровождение, страхование грузов, проектную логистику, а также торговые, складские и таможенные услуги.

Благодаря широкой географии офисов и сотрудничеству с профессионалами AsstrA предлагает оптимальные логистические решения по привлекательным ценам и учитывает потребности каждого клиента и партнера.

AsstrA является членом FIATA, АСМАП, имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Для связи:

Email: infoaz@asstra.com,

Моб.: +994 55 813 59 74

WhatsApp & Viber: +48 576147796

Website: http://asstra.ru/

Fb: https://www.facebook.com/AsstrAsia/?ref=bookmarks

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