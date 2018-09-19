Carlsberg Azerbaijan провел круглый стол по безопасному вождению

БАКУ /Trend/ - Carlsberg Azerbaijan уделяет большое внимание ответственному потреблению производимой продукции и поддерживает глобальную инициативу Всемирного дня ответственного потребления пива, начатую в 2015 году крупнейшими пивоварами мира.

Данная инициатива нацелена на повышение информированности населения о важности трезвого вождения, недопустимости употребления алкогольных напитков несовершеннолетними и развитие культуры потребления алкоголя в целом. За прошедшие годы в десятках стран Восточной и Западной Европы, и Азии были проведены акции в рамках данной инициативы. Только в 2017 году более 20 миллионов людей поддержало данную инициативу по всему Carlsberg Group.

Так в 2016 году Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с Главным управлением дорожной полиции города Баку провели рейды в наиболее проходимых точках города, информирую автомобилистов о важности трезвого вождения.

В 2017 году наша компания в сотрудничестве с технологической платформой UBER подарили возможность бесплатного проезда более 500 автомобилистам, купившим пиво Xırdalan в десятках пабов и ресторанов города Баку.

В этом году мы решили расширить охват инициативы, которая состояла из двух этапов. В течение месяца в социальных сетях, а также на крупных информационных ресурсах и страницах блоггеров был распространен ролик, посвященный трезвому вождению.

13 сентября на нашем заводе была проведена встреча в формате круглого стола с участием руководителя департамента по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции города Баку Вагифа Асадова и председателя организации «Психологический центр» Светланы Меджидовой. На мероприятии также приняли участие представители СМИ.

В начале встречи руководитель департамента по корпоративным отношениям Надежда Овсянникова поприветствовала гостей, акцентировав внимание на важности данной инициативы и ее поддержке со стороны Carlsberg Azerbaijan. Далее спикеры поделились данными экспертизы в профильных областях, рассказав о статистике по всему миру и в Азербайджане, а также конкретных случаях злоупотребления алкоголем, которые привели к трагическим результатам, а также выдвинули инициативы по усилению информационных работ, направленных на агитацию трезвого вождения и ответственного потребления в целом.

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