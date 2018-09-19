Состоялось первое заседание Малых бассейновых советов кыргызской и узбекской сторон

БАКУ /Trend/ - 14 и 15 сентября Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) провел первую совместную встречу Малых бассейновых советов (МБС) кыргызской и узбекской частей реки Падыша-Ата (Падышаата), передаёт "UzDaily.uz".

Мероприятие организовано в рамках проекта Smart Waters (Вода, образование и сотрудничество в Центральной Азии), который реализуется РЭЦЦА при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Трансграничная река Падыша-Ата протекает по территории Кыргызстана и Узбекистана. Река играет важную роль в жизни местного населения двух государств.

Со стороны местной администрации Айсыйского района была организована теплая встреча Узбекской делегации, аким (глава администрации) района Масалбек Мырзамамытов отметил важность таких совместных встреч для сближения народов Узбекистана и Кыргызстана, а также принятия совместных решений МБС во благо бассейна реки.

Далее узбекские коллеги познакомились со специалистами районного управления водного хозяйства Аксыйского района.

«За последние 20-30 лет - это первая такая встреча специалистов, которая очень важна для будущего сотрудничества, разработки бассейновых планов и их качественной реализации», - отметил глава ведомства Абдымалик Апсаматов.

Как показала встреча, многие представители МБС кыргызской и узбекской частей по реке Падыша-Ата (Падышаата) знают друг друга и являются коллегами на протяжении долгих лет. Абдувахоб Ботиров, начальник Янги-Курганского гидроучастка рассказал: «Мы с коллегами из Аксыйского РУВХ (Районное управление водного хозяйства) тесно работаем, в начале поливного сезона встречаемся на границе и обсуждаем предстоящие работы, помогаем в очистке трансграничного канала».

Стороны обменялись анализами существующей ситуации в бассейне реки Падыша-Ата, а также результатами проделанной работы по разработке бассейновых планов

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