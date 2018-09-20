Нацбанк Казахстана меняет условия по депозитам в нацвалюте

20 сентября 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане с первого октября текущего года меняются условия по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в национальной валюте. Об этом говорится в сообщении Национального банка Казахстана, распространенном в четверг.

Отныне вклады физических лиц будут классифицироваться как срочные, несрочные и сберегательные.

"Ставки вознаграждения по вкладам будут дифференцироваться исходя из срока и вида вклада, права досрочного изъятия и пополнения", - говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается в сообщении регулятора, Казахстанский фонд гарантирования (КФГД) гарантирует обязательства банков-участников системы гарантирования депозитов по возврату денежных средств физических лиц, размещенных на всех видах банковских счетов (в том числе все виды вкладов, деньги на текущих счетах и платежных карточках), в случае принудительного прекращения деятельности банка.

"По вкладам в иностранной валюте сохранится действующий подход, когда ставка вознаграждения является единой независимо от срока вклада и сохраняется на уровне один процент", - отмечается в сообщении регулятора.

Классификация вкладов и утвержденные предельные ставки вознаграждения распространяются на вклады физических лиц, которые будут приняты или пролонгированы после первого октября. Вклады, принятые до первого октября, будут обслуживаться согласно условиям ранее заключенных договоров.

Официальный курс на 20 сентября составил 361.94 KTZ/USD.

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