Надзорный орган огласил ожидания от страхового рынка Азербайджана в 2018 году

20 сентября 2018 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сборы на страховом рынке Азербайджана в 2018 году могут превысить прошлогодний показатель, считает исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками страны Ибрагим Алышов.

"Если по итогам прошлого года сборы в страховом секторе Азербайджана составили почти 568 миллионов манатов, то уже по итогам восьми месяцев текущего года страховые компании собрали премий на 517 миллионов манатов. Это показывает, что рост страхового сектора страны продолжится и в 2018 году", - сказал Алышов на VII Международном форуме Caspian Energy 2018, проходящем в четверг в Баку.

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