Cargolux заинтересован в грузоперевозках через центр логистики «Навои» в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Cargolux заинтересована в осуществлении коммерческих полётов через Международный интермодальный центр логистики «Навои» в Узбекистане, сообщила пресс-служба Национальной авиакомпании (НАК) «Узбекские авиалинии».

Об этом стало известно во время переговоров генерального директора НАК Бахтиёра Хакимова с региональным директором по странам СНГ и Грузии авиакомпании Cargolux Airlines International S.A. Вугаром Насибовым и начальником департамента Директората гражданской авиации Люксембурга Чарльзом Клейном.

В ходе встречи стороны обсудили возможность налаживания сотрудничества в области грузовых авиаперевозок.

«Наша авиакомпания выполняет регулярные грузовые рейсы по всему миру, и нам очень привлекателен Центрально-Азиатский регион. Мы заинтересованы в расширении своего присутствия на рынке Узбекистана, в том числе в перевозке грузов через международный аэропорт «Навои», на базе которого создан Международный интермодальный центр логистики, так как считаем, что он идеально расположен для выполнения перевозок между Европой и Азией», – отметил региональный директор Сargolux.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся наземного обслуживания, тарификации услуг, предоставления скидок и др.

Cargolux Airlines International S.A. - грузовая авиакомпания, базирующаяся в Люксембурге. Она является одной из крупнейших европейских транспортных авиакомпаний, выполняющих регулярные грузовые перевозки по всему миру.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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