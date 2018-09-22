Оглашена дата очередного раунда переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Следующий раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном состоится 2-3 октября в Брюсселе, сказал в субботу журналистам глава Представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По словам собеседника агентства, в ходе переговоров будет обсуждена политическая составляющая соглашения.

Азербайджан на переговорах будет представлен заместителем главы МИД Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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