Узбекистан представит продукты пищевой индустрии в Индии

24 сентября 2018 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 28 по 29 сентября 2018 года в Дели (Индия) состоятся индийско-узбекский бизнес-форум и Национальная промышленная выставка Республики Узбекистан, передаёт "UzDaily.uz".

По данным Госкоминвестиции Узбекистана, мероприятия проводятся для дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Индией.

В состав делегации из Узбекистана войдут порядка 130 участников, включая представителей деловых кругов страны.

В рамках мероприятий Узбекистан и Индия обсудят перспективные направления для сотрудничества в формате B2B и B2G.

На Национальной выставке будут представлены стенды с сельскохозяйственной, плодоовощной, кондитерской, пищевой и алкогольной продукции, произведенной в Узбекистане.

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