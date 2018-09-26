Индийская фармацевтическая компания наладит производство в Узбекистане

26 сентября 2018 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индийская компания Beta Drugs подписала меморандум о налаживании производства онкологических препаратов в Узбекистане и создала совместное предприятие с местными партнерами, сообщила «Газета.uz» со ссылкой на администрацию СП.

Производство полного цикла расположено в Бекабаде Ташкентской области и оборудовано в соответствии со стандартами GMP (Надлежащая производственная практика — прим. ред.) Объем производства при выходе завода на полную мощность составит 72 миллиона таблеток и капсул в год. Планируется наладить также производство инъекционных препаратов.

«Ожидается, что наши цены будут конкурентоспособными, примерно на 20−25 процентов дешевле, чем их международные аналоги. Мы также планируем экспортировать продукцию на международные рынки», — заявил коммерческий директор Beta Drugs Рахуль Батра.

«Мы внимательно следим за тенденциями развития в фармацевтическом секторе Узбекистана и очень позитивно оцениваем работу вашего правительства по обеспечению населения социально значимыми лекарственными препаратами доступными по качеству и по цене, — сказал управляющий директор Beta Drugs Виджай Батра. — Мы будем стремиться стать ведущим производственным предприятием в Узбекистане, а также и в регионе, специализирующимся на производстве онкологических препаратов».

Beta Drugs — производитель противоопухолевых препаратов с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет четыре завода по производству активных субстанций, парентеральных препаратов, таблеток, капсул и жидкостей.

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