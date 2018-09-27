Самед Гурбанов: Азербайджано-российский деловой совет готов активно сотрудничать с субъектами России

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-российский деловой совет готов активно сотрудничать с субъектами России, сказал в четверг председатель правления Совета Самед Гурбанов на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского делового советов, проходящего в рамках IX Межрегионального форума в Баку.

"Мы с большим удовольствием готовы налаживать контакты со всеми субъектами Российской Федерации, а также стимулировать интерес азербайджанских деловых кругов к инвестированию в эти регионы", - сказал Гурбанов.

По его словам, за последнее время членами Совета и при непосредственном его содействии был реализован ряд крупных проектов в регионах России.

"В городе Ессентуки азербайджанской компанией Karat Holding был сдан в эксплуатацию санаторно-курортный центр, сумма инвестиций составила 25 миллионов долларов. Кроме того азербайджанская группа компаний ATEF стала первым иностранным резидентом специальной экономической зоны "Лотос" в Астраханской области. Уже идет строительство завода электротехнического оборудования, объем инвестиций составляет около 18 миллионов долларов", - сказал Гурбанов.

Азербайджано-российский деловой совет создан в 2016 году.

Главная цель Делового совета - дальнейшее углубление связей в сферах экономики и взаимного инвестирования между Азербайджаном и Россией, сотрудничества между бизнесменами.

С этой целью Азербайджано-российский деловой совет тесно сотрудничает с аналогичной организацией России – Российско-азербайджанским деловым советом, и систематически проводит совместные заседания деловых советов с участием бизнесменов.

Предыдущее заседание расширенного состава Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов состоялось в декабре 2017 года.

(Автор: Анвар Мамедов)

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