Алексей Репик: Связи между Россией и Азербайджаном - это связи стратегических партнеров (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Связи между Россией и Азербайджаном - это связи стратегических партнеров, которые охватывают очень разные сферы экономики.
Об этом в четверг в Баку в ходе IX Азербайджано-российского межрегионального форума сказал руководитель Российско-азербайджанского делового совета Алексей Репик.
"На сегодняшний день федеральные органы исполнительной власти двух государств нацелены на обеспечение безбарьерного, максимально комфортного взаимодействия предпринимателей двух стран", - отметил Репик.
По его словам, Совет намерен продолжить активно вносить вклад в развитие двусторонних экономических отношений.
"Перед нами стоит амбициозная задача - перевести в практическую плоскость базовые установки лидеров двух государств, которые еще раз были подтверждены в ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, в Сочи. Мне кажется, что ничто не сможет придать дополнительный импульс реализации двусторонних проектов не только торговых, но и стратегических, больше чем возможность общаться чаще, лично и эту возможность представила нам азербайджанская сторона, пригласив нас на заседание", - сказал Репик.
(Автор: Илькин Шафиев)
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