Алексей Репик: Связи между Россией и Азербайджаном - это связи стратегических партнеров (версия 2)

"Перед нами стоит амбициозная задача - перевести в практическую плоскость базовые установки лидеров двух государств, которые еще раз были подтверждены в ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, в Сочи. Мне кажется, что ничто не сможет придать дополнительный импульс реализации двусторонних проектов не только торговых, но и стратегических, больше чем возможность общаться чаще, лично и эту возможность представила нам азербайджанская сторона, пригласив нас на заседание", - сказал Репик.