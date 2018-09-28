Ведется работа для прекращения незаконной разработки Арменией месторождений золота в Кельбаджаре – Azergold

28 сентября 2018 17:28 (UTC+04:00)

ДАШКЕСАН /Trend/ - Армения совместно с международными компаниями продолжает вести незаконную разработку золоторудных месторождений в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана.

Об этом сказал журналистам в пятницу заместитель председателя правления Azergold Огтай Мамедов в рамках медиатура для ознакомления с работами, проводимыми на месторождении «Човдар».

«Мы хотим, чтобы вопрос незаконной разработки месторождений в Кельбаджаре нашел свое решение в юридической плоскости в рамках международных норм. В этой связи соответствующая информация была передана Генеральной прокуратуре Азербайджана. В данном направлении ведется работа и в ближайшее время общественность будет проинформирована», - сказал Мамедов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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