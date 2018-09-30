Квартиры в Баку незначительно подешевели

30 сентября 2018 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на вторичное жилье в Баку по итогам августа составили 943 доллара за квадратный метр, сократившись по сравнению с показателем на конец июля на 1,57 процента, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По словам эксперта, с начала года цены на рынке вторичного жилья снизились на 3,87 процента, а по сравнению с показателем на конец августа 2017 года - возросли на 2,17 процента.

"В целом среднее предложение по площади на рынке составило 131,74 квадратных метра. Таким образом, средняя стоимость предложенных на рынке квартир достигла 124,23 тысячи долларов. Среднее покомнатное предложение в прошлом месяце составило 3,14 комнаты. Арендная стоимость квартир в среднем составила 526 долларов, при месячной доходности в 0,42 процента", - сказал Ибрагимов.

Коснувшись других основных сегментов рынка недвижимости, эксперт отметил, что на земельном рынке цены демонстрировали рост, а на рынке коммерческих объектов - снижение.

"Так в августе цены на земельном рынке выросли 0,24 процента, с начала года - на 7,41 процента, а по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 12,04 процента. На рынке коммерческих объектов цены за месяц сократились на 0,72 процента, с начала года - на 0,95 процента, а по сравнению с августом 2017 года - на 5,89 процента", - сказал Ибрагимов.

По словам эксперта, в связи с приближением осени, незначительно сократилась и стоимость загородных и дачных домов. Эксперт отметил, что в августе средняя стоимость составила 114,96 тысячи, что на 0,49 процента меньше показателя предыдущего месяца, а с начала года цены выросли на 28,92 процента.

"Средняя площадь предложенных на рынке в августе загородных домов составила 209 квадратных метров. Это показатель вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 6,09 процента, а с начала года на 19,02 процента", - отметил Ибрагимов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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