Бизнес-делегация Германии посетит Турцию – Эрдоган

1 октября 2018 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бизнес-делегация Германии посетит Турцию 25 октября, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По его словам, в ходе визита будут обсуждены возможности и перспективы укрепления экономических отношений между двумя странами.

Глава государства также сказал, что в отношениях Турции и Германии откроется новая страница.

Отметим, что, согласно информации Института статистики Турции (TUİK), турецкий экспорт в Германию составил 1,118 миллиарда долларов в то время как импорт Турции из Германии составил 1,277 миллиарда долларов.

Напомним, что 28 сентября президент Турции совершил визит в Германию, в ходе которого встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция рассчитывает на поддержку Германии для вступления в ЕС - Эрдоган
Турция 28 сентября 16:00
Не исключено, что Турция и Россия проведут совместную военную операцию против PYD-YPG в Сирии - Эрдоган
Турция 28 сентября 09:42
Турецкий министр призвала американские компании инвестировать в Турцию
Бизнес 27 сентября 09:53
Необходимо ускорить политическое решение сирийского кризиса - МИД Турции
Турция 27 сентября 09:32
Турция превратилась в мирового лидера – Эрдоган
Турция 26 сентября 17:17
Турция ждет справедливого решения УЕФА по поводу проведения чемпионата Европы по футболу 2024 - Эрдоган
Турция 26 сентября 15:39
Лента новостей
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 октября
Бизнес 09:47
Узбекистан и Россия наладят совместное производство
Бизнес 09:45
В Казахстане стартуют учения "Поиск-2018" разведчиков стран ОДКБ
Казахстан 09:39
Ким Чен Ын заявил о желании развивать дружественные отношения с Китаем
Китай 09:33
Хикмет Гаджиев: Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам, служащим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 09:33
ЕИБ предоставляет дополнительные средства для поддержки водных проектов в Грузии
Грузия 09:25
Узбекистан и Индия будут сотрудничать в добыче цветных и редких металлов
Бизнес 09:25
Британский бизнес изложил Терезе Мэй приоритеты в переговорах по Brexit
Европа 09:17
Россияне занимают первое место среди туристов, посетивших Турцию в августе – министерство
Туризм 09:15