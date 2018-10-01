Бизнес-делегация Германии посетит Турцию – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Бизнес-делегация Германии посетит Турцию 25 октября, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По его словам, в ходе визита будут обсуждены возможности и перспективы укрепления экономических отношений между двумя странами.

Глава государства также сказал, что в отношениях Турции и Германии откроется новая страница.

Отметим, что, согласно информации Института статистики Турции (TUİK), турецкий экспорт в Германию составил 1,118 миллиарда долларов в то время как импорт Турции из Германии составил 1,277 миллиарда долларов.

Напомним, что 28 сентября президент Турции совершил визит в Германию, в ходе которого встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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