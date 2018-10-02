"Уральские авиалинии" открывают новые рейсы в Азербайджан

2 октября 2018 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет осуществлять полеты в Азербайджан по новым направлениям, следует из информации, опубликованной на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Так, Росавиация выдала авиакомпании лицензию на полеты по маршруту Волгоград – Гянджа и Волгоград – Баку. Лицензия допускает осуществление полетов по этим направлениям семь дней в неделю.

В настоящее время авиакомпания уже осуществляет рейсы из Санкт-Петербурга в Баку и из Москвы в Лянкаран.

"Уральские авиалинии" — российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге.

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