Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане понизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота четвертого октября подешевела по сравнению со средой на 16,065 маната, составив 2033,88 маната, серебро - на 0,3139 маната, до 24,7977 маната, платина - на 20,119 маната, до 1394,5360 маната, палладия - выросла на 0,901 маната, до 1798,4895 маната.
|
Название
|
04.10.18
|
03.10.18
|
Золото
|
XAU
|
2033,88
|
2049,945
|
Серебро
|
XAG
|
24,7977
|
25,1116
|
Платина
|
XPT
|
1394,5360
|
1414,655
|
Палладий
|
XPD
|
1798,4895
|
1797,5885
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Талех Мурсагулов)
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