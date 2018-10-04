Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане понизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота четвертого октября подешевела по сравнению со средой на 16,065 маната, составив 2033,88 маната, серебро - на 0,3139 маната, до 24,7977 маната, платина - на 20,119 маната, до 1394,5360 маната, палладия - выросла на 0,901 маната, до 1798,4895 маната.

Название 04.10.18 03.10.18 Золото XAU 2033,88 2049,945 Серебро XAG 24,7977 25,1116 Платина XPT 1394,5360 1414,655 Палладий XPD 1798,4895 1797,5885

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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