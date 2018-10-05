Где в Баку самые дешевые квартиры?

5 октября 2018 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лето - это период относительного затишья на рынке недвижимости и обычно летом сделок купли-продажи квартир меньше и цены не особо меняются в этот период. А с наступлением осени можно наблюдать совершенно противоположную ситуацию, количество сделок купли-продажи недвижимости растут стремительно вместе со спросом на жилье.

По данным онлайн-сервиса по выбору новостроек Flatfy в Азербайджане сегодня можно купить квартиру в 193 новых жилых комплексах Баку, которые предлагают строительные компании страны.

Средняя цена квадратного метра в новостройках Баку по итогам сентября 2018 года составляет 1 545 манатов.

Если сравнить стоимость новостроек по районам, то самым дорогим оказывается Гарадагский район, в котором стоимость квадратного метра в среднем равна 2 950 манатов, а самым недорогим сектором для жизни будет Абшеронcкий район, в котором один квадрат в среднем обойдется всего в 900 манатов.

Средняя стоимость жилья в районах Баку (данные на конец сентября):

Сабаильский

2950 AZN/m2

Насиминский

2050 AZN/m2

Хатаинский

2030 AZN/m2

Наримановский

1900 AZN/m2

Ясамальский

1760 AZN/m2

Низаминский

1420 AZN/m2

Бинагадинский

1380 AZN/m2

Сабунчинский

1300 AZN/m2

Гарадагский

1180 AZN/m2

Хазарский

1050 AZN/m2

Сураханский

980 AZN/m2

Абшеронcкий

900 AZN/m2

Если сравнить стоимость квартир в построенных домах и тех, которые еще строятся, то цена на готовые квартиры будет явно выше.

В уже сданном готовом новом доме квадратный метр обойдется в 1 580 манатов. В строящихся домах Баку, которые сданы в 2018 году, а также в тех, которые близки к завершению и будут достроены к концу этого года средняя цена равна 1 430 манатам. В жилом комплексе, который строится и будет завершен в 2019 году, средняя стоимость равна 1 370 манатам.

Таким образом, чем дольше ждать завершения строительства, а точнее ввода в эксплуатацию жилого комплекса, тем цена квадратного метра будет ниже. Но если не рисковать и покупать уже в готовом доме, то и выложить из кармана придется сумму побольше.

Самый “дешевый” квадратный метр нового жилья можно купить в коттеджном городке Qobu Village, строящийся компанией QobuVillage. Здесь каждый квадрат обойдется от 398 манатов за квадратный метр.

Самое дорогое жилье в Баку продается по цене от 3 300 манатов за квадратный метр в жилом комплексе Port Baku Residence, строительством которого занималась компания PASHA Holding.

С сентября начался сезонный рост (пускай и не везде) практически по всем направлениям, учитывая, что закончился летний период, когда цены, как правило, «проседали».

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