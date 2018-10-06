Fitch подтвердило рейтинг финансовой устойчивости казахстанского страховщика "Азия Life"

6 октября 2018 10:33 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Fitch сохранило рейтинг Италии, но пересмотрело прогноз до "негативного"
Европа 1 сентября 05:01
Fitch Ratings в очередной раз подтвердил высокий рейтинг PASHA Bank
Бизнес 24 августа 12:23
Азербайджанский PASHA Bank намерен увеличить кредитный портфель на четверть
Бизнес 16 августа 19:26
Доля неработающих кредитов в банковском секторе Казахстана составила 13%
Бизнес 15 августа 17:36
Fitch: Казахская KEGOC будет единым закупщиком мощности с 2019 г.
Казахстан 7 августа 16:34
Ожидаемый стабильный рост экономики Азербайджана поможет сократить безработицу - эксперт
Точка зрения 31 июля 16:18
Лента новостей
Представлен список конкурсных работ Бакинского международного фестиваля анимационных фильмов (ФОТО)
Культура 12:05
В Кызылординской области Казахстана объявлен тендер на приобретение бензина
Тендеры 12:03
Азербайджан расширил антитеррористический список
Бизнес 12:01
Итальянский дирижер Альвиезе Казелатти выступил в Центре Гейдара Алиева
Общество 11:59
Bloomberg прогнозирует дефицит какао
В мире 11:56
Консультации представителей России, Китая и КНДР состоятся в октябре
Россия 11:51
Морской порт Актау начал приём нового вида груза из Бакинского порта (Эксклюзив)
Бизнес 11:49
Необходимо подготовить документ для формирования единой логистической системы тюркоязычных стран - Госкомтаможни Азербайджана
Экономика 11:27
Бахрейн упростил визовый режим для граждан Грузии
Грузия 11:25